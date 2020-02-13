Разрушительная почта: В Амстердаме взорвалась очередная посылка

Новости мира:В Амстердаме полиция заявила об очередной взорвавшейся посылке с взрывчатым веществом.

Очередная посылка с взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме.

Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.

“В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом, — говорится в сообщении. — Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование”.

Пакет со взрывчаткой был издан в главном офисе ING в Амстердаме, отмечает NOS.

Er is zojuist een bombrief ontbrand bij een bedrijfspand aan de Bijlmerdreef. Er heeft één persoon rook ingeademd, uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. De politie stelt een onderzoek. Verdere informatie volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020

Взрывчатка сработала, когда работник открыл заминированный пакет.

Как сообщалось ранее, посылка со взрывчаткой обнаружена в четверг утром в городе Лёсден. По данным телеканала NOS, конверт предназначался компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывчатку. В правоохранительных органах не исключают связи с направленными ранее аналогичными посылками.

В среду в Нидерландах взорвались две посылки со взрывчаткой. Один из взрывов произошел около 8 утра (9:00 по киевскому времени) в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro в Амстердаме. Другой — в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.