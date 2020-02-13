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Разрушительная почта: В Амстердаме взорвалась очередная посылка

Разрушительная почта: В Амстердаме взорвалась очередная посылка
14:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Амстердаме полиция заявила об очередной взорвавшейся посылке с взрывчатым веществом.

Очередная посылка с взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме.

Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.

“В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом, — говорится в сообщении. — Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование”.

Взрывная почта: В Нидерландах нашли бомбу в письме 

Пакет со взрывчаткой был издан в главном офисе ING в Амстердаме, отмечает NOS.

Взрывчатка сработала, когда работник открыл заминированный пакет.

Как сообщалось ранее, посылка со взрывчаткой обнаружена в четверг утром в городе Лёсден. По данным телеканала NOS, конверт предназначался компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывчатку. В правоохранительных органах не исключают связи с направленными ранее аналогичными посылками.

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В среду в Нидерландах взорвались две посылки со взрывчаткой. Один из взрывов произошел около 8 утра (9:00 по киевскому времени) в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro в Амстердаме. Другой — в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.

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Амстердам, Взрыв, Бомба, Нидерланды, Пострадавшие, Почта.
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