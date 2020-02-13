Скачать
Четверг, 13.02.2020
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
Маркевич возвращается к тренерской работе
Маркевич возвращается к тренерской работе
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть

От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
14:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа, очаг которого находится на материковом Китае.

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

По данным телеканала, жертвой заболевания стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Гонконг, Вирус, Больные, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус COVID-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь