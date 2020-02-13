"Заминировали Amazon": Из Мадридского офиса компании эвакуировали людей

Мадридский офис компании Amazon эвакуировали в четверг после анонимного телефонного звонка о заминировании здания.
Об этом сообщает Devdiscourse со ссылкой на испанскую полицию.
"Офис Amazon в столице Испании Мадриде был эвакуирован после телефонного звонка о заминировании", - говорится в сообщении.
Позже местная полиция объявила, что информация о бомбе не подтвердилась.
"Это была ложная тревога", - заявила пресс-секретарь полиции, отметив, что сотрудники Amazon возвращаются в здание.
Эту информацию подтвердил представитель компании.
Как отмечается, инцидент произошел на фоне сообщений о взрывах в ряде почтовых отделений в Нидерландах.
Как сообщалось ранее, утром 12 февраля две посылки с взрывчаткой взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде. В частности, в Амстердаме взрыв прогремел в почтовом сортировочном центре около 8:00 по местному времени. Еще через полчаса взрыв произошел в почтовом отделении в Керкраде. Никто не пострадал.
В четверг, 13 февраля, в нидерландском городе Лейден обнаружили сверток с взрывчаткой. Опасную посылку оперативно обезвредили. Сверток со взрывчаткой получила компания Unisys, занимающаяся платежными операциями. Позже очередная опасная посылка взорвалась в офисном здании в Амстердаме.