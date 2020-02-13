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"Заминировали Amazon": Из Мадридского офиса компании эвакуировали людей

"Заминировали Amazon": Из Мадридского офиса компании эвакуировали людей
16:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Мадриде заявили о минировании здания офиса Amazon, работников эвакуировали.

Мадридский офис компании Amazon эвакуировали в четверг после анонимного телефонного звонка о заминировании здания.

Об этом сообщает Devdiscourse со ссылкой на испанскую полицию.

"Офис Amazon в столице Испании Мадриде был эвакуирован после телефонного звонка о заминировании", - говорится в сообщении. 

Взрывная почта: В Нидерландах нашли бомбу в письме

Позже местная полиция объявила, что информация о бомбе не подтвердилась.

"Это была ложная тревога", - заявила пресс-секретарь полиции, отметив, что сотрудники Amazon возвращаются в здание.

Эту информацию подтвердил представитель компании.  

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Как отмечается, инцидент произошел на фоне сообщений о взрывах в ряде почтовых отделений в Нидерландах.

Как сообщалось ранее, утром 12 февраля две посылки с взрывчаткой взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде. В частности, в Амстердаме взрыв прогремел в почтовом сортировочном центре около 8:00 по местному времени. Еще через полчаса взрыв произошел в почтовом отделении в Керкраде. Никто не пострадал.

В четверг, 13 февраля, в нидерландском городе Лейден обнаружили сверток с взрывчаткой. Опасную посылку оперативно обезвредили. Сверток со взрывчаткой получила компания Unisys, занимающаяся платежными операциями. Позже очередная опасная посылка взорвалась в офисном здании в Амстердаме.

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Бомба, Мадрид, Amazon, Минирование, Мина.
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