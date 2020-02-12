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Из-за "минирования" Укрзализныця задержала движение 13 поездов

Из-за "минирования" Укрзализныця задержала движение 13 поездов
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Укрзализныци" заявили, что пришлось эвакуировать 700 пассажиров поезда "Трускавец — Днипро".

В результате ложного сообщения о минировании поезда №42 Трускавец — Днипро сегодня ночью Укрзализныця задержала движение 13 поездов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"За ложное сообщение о минировании поезда Трускавец — Днипро были задержаны 13 поездов. Задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа", - говорится в сообщении.

Сегодня в 03:15 на станции Городище пассажирский поезд № 42 сообщением " Трускавец — Днипро был остановлен вследствие сообщения неизвестного о минировании поезда. 700 пассажиров поезда были срочно эвакуированы.

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Оперативники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины города Городище, группа пиротехников и группа кинологов города Черкассы опровергли информацию о минировании.

В Укрзализныце отмечается, что сумма причиненного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. грн.

Напомним, с Deutsche Bahn правительство построит стратегическое сотрудничество.

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Укрзализныця, Минирование, Нацполиция.
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