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Заразилась и сама приехала: В Британии обнародовали детали первого случая заболевания коронавирусом

Заразилась и сама приехала: В Британии обнародовали детали первого случая заболевания коронавирусом
17:05 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Британии приоткрыли детали первого зафиксированного случая заражения коронавирусом из Уханя.

Женщина, у которой первой среди жителей Лондона подтвердили коронавирус, сама приехала в отделение неотложной помощи на Uber.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В воскресенье женщина обратилась в университетскую больницу района Луишем, где ей немедленно дали маску для лица и доставили в специальную зону для проверки на вирус. 

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Она прилетела из Китая несколько дней назад и начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия.

Результат анализов в среду подтвердил заболевание новым коронавирус и пациентку перевели в специализированный центр при больнице Святого Томаса в Лондоне. 

Весь медицинский персонал, контактировавший с пациенткой, находится под наблюдением. Проверяли ли водителя Uber, информации пока нет.

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Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрированы на территории Китая. Также инфицированные есть еще более чем в 20 странах.

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Великобритания, Лондон, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус, Инфицированные.
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