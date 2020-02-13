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Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио

Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:График проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) не изменится из-за вспышки коронавируса в Китае.

Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори подтвердил, что график проведения игр не будет зависеть от распространения нового коронавируса.

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", - заявил Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

На данный момент в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения вирусом COVID-19, из них 174 случая на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.

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Все по теме:

Китай, Гонконг, Вирус, Больные, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус COVID-19.
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