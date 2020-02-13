Беженец в ОАЭ: Правительство Болгарии выдвинуло обвинения одному из самых богатых людей страны

Новости мира:В Болгарии выдвинули обвинения против Василия Божкова, который ранее бежал в ОАЭ.

Прокуратура Болгарии выдвинула обвинения против Васила Божкова - одного из самых богатых людей страны, арестованного в ОАЭ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Божкова обвиняют по 11 пунктам, среди которых организация преступной группы, шантаж, попытка подкупа должностного лица, а также хранение культурных ценностей, не зарегистрированных в установленном порядке.

По данным прокуратуры, организованная преступная группа во главе с Божковым действовала по всей Болгарии с 2014 года и была создана для вымогательства и отмывания денег.

Божков в начале февраля бежал из Болгарии в ОАЭ, где и был арестован. Он содержится под стражей в Абу-Даби в течение двух недель и отрицает какие-либо правонарушения. Болгария готовит запрос о его экстрадиции.

Божков владелец нескольких игорных компаний, а также одного из двух самых популярных футбольных клубов в Болгарии "Левски". Состояние 63-летнего Божкова оценивается примерно в $1,35 млрд.

Божкову также принадлежит самая большая частная лотерея в Болгарии. Но две недели назад парламент проголосовал за запрет таких лотерей и установление контроля над рынком в попытке бороться с коррупцией, обуздать азартные игры среди молодежи и увеличить финансирование спорта.

Божков обвинил власти в попытке конфисковать его коллекцию фракийских антиквариатов, которая, как полагают, больше, чем та, что хранится в Национальном музее Болгарии.