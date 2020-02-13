Скачать
Четверг, 13.02.2020
"Активный диалог": в МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной
"Активный диалог": в МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Беженец в ОАЭ: Правительство Болгарии выдвинуло обвинения одному из самых богатых людей страны

Беженец в ОАЭ: Правительство Болгарии выдвинуло обвинения одному из самых богатых людей страны
18:57 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Болгарии выдвинули обвинения против Василия Божкова, который ранее бежал в ОАЭ.

Прокуратура Болгарии выдвинула обвинения против Васила Божкова - одного из самых богатых людей страны, арестованного в ОАЭ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Божкова обвиняют по 11 пунктам, среди которых организация преступной группы, шантаж, попытка подкупа должностного лица, а также хранение культурных ценностей, не зарегистрированных в установленном порядке.  

"Активный диалог": в МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной

По данным прокуратуры, организованная преступная группа во главе с Божковым действовала по всей Болгарии с 2014 года и была создана для вымогательства и отмывания денег.

Божков в начале февраля бежал из Болгарии в ОАЭ, где и был арестован. Он содержится под стражей в Абу-Даби в течение двух недель и отрицает какие-либо правонарушения. Болгария готовит запрос о его экстрадиции. 

Божков владелец нескольких игорных компаний, а также одного из двух самых популярных футбольных клубов в Болгарии "Левски". Состояние 63-летнего Божкова оценивается примерно в $1,35 млрд.

Снабжение Минобороны: Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества с НАТО

Божкову также принадлежит самая большая частная лотерея в Болгарии. Но две недели назад парламент проголосовал за запрет таких лотерей и установление контроля над рынком в попытке бороться с коррупцией, обуздать азартные игры среди молодежи и увеличить финансирование спорта. 

Божков обвинил власти в попытке конфисковать его коллекцию фракийских антиквариатов, которая, как полагают, больше, чем та, что хранится в Национальном музее Болгарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОАЭ, Болгария, Преступление, Преступник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
05 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Мэттью Льюис заинтриговал снимком на фоне Хогвартса (Фото)
Мэттью Льюис заинтриговал снимком на фоне Хогвартса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь