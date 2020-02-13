Снабжение Минобороны: Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества с НАТО

Новости Украины:Министр обороны Украины обсудил с генеральным менеджером Агентства НАТО первые закупки ведомства.

Украина продолжит тесное сотрудничество с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

Об этом сегодня, 13 февраля, шла речь во время встречи украинской делегации во главе с Министром обороны Украины Андреем Загороднюком с Генеральным менеджером Агентства НАТО по поддержке и поставкам Питером Доменом.

В ходе общения Андрей Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества Минобороны Украины с Агентством, и в частности, первые закупки, которые оборонное ведомство осуществило через эту организацию.

По словам Министра, сотрудничество с Агентством является важным для оборонного ведомства, ведь оно открывает новые возможности для осуществления закупок определенной продукции военного назначения.

В рамках встречи стороны обсудили совместные проекты в рамках различных Трастовых фондов НАТО.

Также представители украинской делегации отдельно выразили благодарность за активную работу Агентства в сфере медицинской реабилитации и лечении украинских военнослужащих.