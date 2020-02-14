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"Хотели разжечь войну": В Германии провели рейды против террористической группировки

"Хотели разжечь войну": В Германии провели рейды против террористической группировки
16:05 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:В Германии полиция провела ряд рейдов против действий террористической группировки, которая хотела разжечь конфликт внутри страны.

Немецкая полиция провела рейды в шести федеральных землях, подозревая террористическую группу в подготовке нападений на политиков, просителей убежища и мусульман, чтобы спровоцировать гражданскую войну. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Обыски провели по 13 адресам в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саксонии-Анхальт в поисках доказательства террористической деятельности. 

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Полиция подозревает, что пять мужчин в возрасте от 20 до 50 лет планировали нападения на политиков, просителей убежища и мусульман. Прокуратура заявила, что мужчины хотели спровоцировать в Германии гражданскую войну, но их планы не осуществились.

Еще 8 человек подозревают в финансовой поддержке основной группы, закупки оружия и оказании помощи в будущих атаках.

По данным прокуратуры, пока никого из подозреваемых не арестован. Однако в пятницу министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии сообщил об отстранении сотрудника полиции в связи с рейдами.

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Германия, Терроризм, Группировка, Рейды.
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