"Молдавский Джек Воробей": Украинские пограничники задержали нелегала

Новости мира:В Украине на границе Молдовой сотрудники ГПСУ задержали мужчину, который хотел переплыть Днестр на детском надувном бассейне.

Пограничники задержали гражданина Молдовы, который хотел переплыть Днестр в детском надувном бассейне. У него были проблемы с документами, потому нелегал попытался незаконным способом вернуться с заработков.

Об этом сообщает ГПСУ.

"В полночь 14 февраля пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову в резиновом детском бассейне. Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах. Задержанный оказался 32-летним молдованином. Мужчина из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом", - говорится в сообщении.

Указано, что такое путешествие могло бы закончиться трагически, поскольку погодные условия были неблагоприятными, течение стремительным, а глубина Днестра на соответствующем участке - 10 метров.

"За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности. После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда", - отметили в пресс-службе.