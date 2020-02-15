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США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Американские власти в марте повысят пошлины на импортируемые из ЕС самолеты с 10% до 15%.

В связи с тем, что ЕС не выполнил требование ВТО об отмене субсидий для концерна Airbus, Вашингтон объявил о введении повышенных пошлин на европейские самолеты. Об этом сообщает DW.

"На фоне спора между США и Евросоюзом о законности субсидий для европейского авиапроизводителя Airbus в ночь на субботу, 15 февраля, Вашингтон объявил о намерении повысить пошлины на производимые в ЕС самолеты с 10 до 15 процентов. Ожидается, что новые тарифы начнут действовать с 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спор между Вашингтоном и Брюсселем о допустимости государственной поддержки концернов Airbus, с одной стороны, и Boeing, с другой стороны, продолжается уже 15 лет. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор Вашингтон и Брюссель попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

"В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, после чего США объявили о намерении ввести штрафные меры в отношении европейской продукции. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing, а несколькими месяцами позже, в начале октября 2019 года, арбитраж Всемирной торговой организации разрешил США ввести дополнительные таможенные сборы на самолеты и другие товары европейского производства, в том числе сыры и вина, на общую сумму в 7,5 млрд долларов, мотивируя это тем, что ЕС не выполнил принятые организацией ранее решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus", - говорится в сообщении.

С начала 2020 года компания Boeing не получала заказов на самолеты

Реагируя на заявление правительства США о повышении пошлин на воздушные суда Airbus, представители европейского авиастроительного концерна отметили, что сожалеют об этом решении. В компании добавили, что будут продолжать вести переговоры со своими американскими клиентами, чтобы смягчить последствия этого шага. При этом представители Airbus отметили, что повышение тарифов навредит американским авиаперевозчикам и конечным потребителям.

В свою очередь правительство США указало, что по-прежнему готово искать пути решения конфликта путем переговоров.

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США, Вашингтон, Airbus, Boeing, Евросоюз.
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