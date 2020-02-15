Новости мира:По мнению главы ОБСЕ, восточногерманских избирателей ультраправых надо привезти в Станицу Луганскую.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, каким может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине", - сказал Рама на Украинском ланче, который состоится на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Это действительно апокалипсис, и тысячи людей должны переходить этот мост, который был построен с помощью президента Зеленского", - сказал Рама.

Как сообщалось, недавно представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР". AfD выступает за отмену санкций против России, введенных из-за ее агрессии против Украины.