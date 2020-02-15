Зеленский: Мы не будем разговаривать с боевиками

Новости Украины:Владимиир Зеленский заявили, что Украина готова разговаривать с жителями ОРДЛО, но не с их главарями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с мирным населением на Донбассе, однако не с теми, кто непризнан с точки зрения международного права. Об этом он заявил на конференции в сфере безопасности в Мюнхене.

"Полную тишину так пока и не удалось обеспечить (в Донбассе — ред.). Почти за последние два месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные", — заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни.

"Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто непризнан с точки зрения международного права, а следовательно не может представлять местное население Украины", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сфотографировался в Мюнхене с основателем Facebook Цукербергом.