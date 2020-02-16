Эрдоган рассказал о том, как Россия руководит войной в Ливии

Новости мира:Президент Турции заявил, что у него есть фотодоказательства того, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию Вагнера в ведении войны в Ливии.

Об этом Эрдоган рассказал для турецкого телеканала NTV, ТААС.

Лидер Турции рассказал журналистам о фото, на котором изображены Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и тот человек, которого Эрдоган назвал руководителем ЧВК.

"Это высшие военные чиновники. Сейчас они руководят "Вагнером". Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне", - сказал президент Турции.

По словам президента Турции, лидер военной кампании состоит в ближайшем окружении президента России Владимира Путина.

Позже в МИД РФ опровергли слова Эрдогана. Там заявили, что такие обвинения не соответствуют действительности.

"Это не соответствует действительному положению дел, не знаю, откуда он это взял", — ответил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Справка. ЧВК Вагнера - российская частная военная кампания, в состав которой входят наемники. В частности ее боевики участвовали в военных действиях на Донбассе.