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Хотели дестабилизировать порядок: В Германии задержали еще несколько экстремистов

Хотели дестабилизировать порядок: В Германии задержали еще несколько экстремистов
08:58 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В ФРГ задержали еще четырех предполагаемых членов правоэкстремистской группы.

Следственные судьи Федеральной судебной палаты Германии выдали ордера на арест в отношении четырех предполагаемых членов правоэкстремистского террористической ячейки с федеральной земли Нижняя Саксония и их восьми возможных пособников.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Федеральной прокуратуре ФРГ в Карлсруэ, передает DW.

Рейды в отношении членов ультраправой группировки прошли накануне в шести федеральных землях. По версии следствия, ее члены планировали нападения на политиков, соискателей убежища и мусульман ради того, чтобы дестабилизировать общественный порядок в Германии.

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Возраст задержанных колеблется от 31 до 60 лет, все они — граждане Германии, жители Саксонии-Анхальт, Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна — Вестфалии. Четверо из них входят непосредственно в состав организации, другие, вероятно, играли роль их пособников, предоставляя финансирование, обеспечивая оружием и готовясь к участию в будущих атаках. Пока не удалось задержать еще одного подозреваемого, который входил, по мнению следователей, в члены ключевых лиц группировки.

В конце января глава службы военной контрразведки MAD Кристоф Грамм сообщил, что только в 2019 году в бундесвере было выявлено более полутысячи сотрудников потенциальных правых экстремистов. Грамм особо выделил значительное число таких случаев в спецподразделении KSK (Kommando Spezialkräfte), где под подозрением находятся 20 человек.

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Германия, ФРГ, Полиция, Терроризм, Пропаганда, Экстремизм, Группировка.
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