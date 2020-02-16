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Макрон готов разблокировать путь Северной Македонии и Албании в ЕС

Макрон готов разблокировать путь Северной Македонии и Албании в ЕС
14:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Макрон допускает возможность начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу дал понять, что готов снять свои возражения относительно начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Макрон сказал, что одобрит старт переговоров с Тираной и Скопье, если Еврокомиссия в следующем месяце даст положительную оценку прогресса двух стран.

"Если результаты будут положительными и доверие удастся установить, мы сможем открыть переговоры", - сказал Эммануэль Макрон.

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Европейская комиссия уже неоднократно заявляла, что две страны отвечают критериям для начала переговоров о членстве. Но Франция и другие члены ЕС ранее не соглашались с такими оценками.

В своих выступлениях на конференции Макрон также обвинил другие правительства ЕС в "большом лицемерии" в их отношении к потенциальным членам с Западных Балкан. Он сказал, что эти правительства публично поддержали начало переговоров о членстве, в то же время в частном порядке заявляли, что потенциальные члены не будут соответствовать стандартам ЕС еще в течение многих лет.

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В этом месяце Еврокомиссия предложила реформировать процесс расширения ЕС в соответствии с французским предложением, внесенном в ноябре. ЕК решила дать больший вес странам-членам в процессе переговоров и облегчила возможность остановки переговоров, если кандидаты не будут справляться.

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Франция, Албания, Эммануэль Макрон, Северная Македония.
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