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Макрон: Россия агрессивна, но ей нужен стратегический шанс

Макрон: Россия агрессивна, но ей нужен стратегический шанс
17:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Эммануэль Макрон заявил, что санкции против РФ не принесли ничего хорошего ни России ни Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия - агрессивная и останется такой в ближайшее время, но ей нужен "стратегический шанс".

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон подчеркнул, что Россию нельзя блокировать или игнорировать. "Если вы посмотрите на географию, то увидите, что мы вынуждены что-то делать вместе ... Мы должны дать россиянам стратегический шанс, стратегическую перспективу", - сказал французский президент.

Макрон также заявил, что экономические санкции, введенные после начала российской агрессии против Украины, не принесли ничего положительного ни России, ни Европе.

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"Санкции не принесли ничего положительного ни им, ни нам. И, конечно, многое будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более настойчивыми в общем реагировании на действия России. Мы не должны отходим от своих позиций, но в то же время необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая есть сегодня, - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, повсеместно возникают конфликты ", - сказал он.

Напомним, Президент Франции говорит, что санкции влияют не на РФ, а на Запад.

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Франция, Россия, РФ, Мюнхенская конференция, Эммануэль Макрон.
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