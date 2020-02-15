Во Франции говорят о необходимости перезапуска "нормандского формата

Франция хочет перезапустить "нормандский формат". Об этом французский президент Эммануэль Макрон сказал во время Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.
"Более трех лет в нормандском диалоге никто не встречался. Мы хотим перезапустить этот диалог", — сказал Макрон.
Он отметил, что следующая встреча в апреле в Берлине. По мнению, французского президента, ЕС должна начать с Россией стратегический диалог.
Как сообщалось ранее, по мнению Эммануэля Макрона антироссийские санкции не дуйствуют и вредят, в первую очередь, ЕС.
Напомним, Путин хочет переписать историю Второй мировой.