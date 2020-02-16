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Оружейное эмбарго в Ливии: Маас напомнил об ответственности для нарушителей

Оружейное эмбарго в Ливии: Маас напомнил об ответственности для нарушителей
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Германии обещают наказание странам-нарушительницам ливийского оружейного эмбарго.

Страны, нарушающие ливийское оружейное эмбарго, не останутся безнаказанными, для этого может быть задействован механизм санкций ООН, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как совет безопасности ООН принял соответствующую резолюцию. Есть различные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", - сказал Маас в воскресенье на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии.

"Но важнее всего обеспечить прозрачность, чтобы те, кто намерен продолжать нарушать эмбарго, знали, что их обнаружат и их имена будут преданы гласности", - добавил немецкий дипломат.

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Участники мюнхенской встречи по Ливии отмечают нарушения эмбарго на поставки оружия в страну.

"Участники обсудили прискорбные недавние нарушения оружейного эмбарго, подтвердили намерение содействовать его полноценной имплементации и приветствовали прогресс по более эффективному мониторингу эмбарго", - говорится в заявлении сопредседателей, распространенном по итогам встречи.

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Участники также призвали участников конфликта придерживаться режима временного прекращения огня и продолжать переговоры, чтобы оно стало постоянным.

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Германия, Ливия, Мюнхенская конференция, Хайко Маас.
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