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На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)

На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
17:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Во время стрельбы на курорте Кипра пострадали четверо человек.

Полиция Кипра разыскивает стрелка, который минувшей ночью открыл огонь из автомата и ранил четырех человек в кафе курортного города Айя-Напа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

По сообщению полиции, около двух часов ночи мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле.

Считается, что его целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

Позже полиция нашла автомат Калашникова в подвале здания возле музея SeaLife, в 100 метрах от места преступления.

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Четыре человека получили серьезные ранения в результате стрельбы: женщина и трое мужчин. Пострадавшие не имеют отношения к главной цели стрелка, но попали в эпицентр стрельбы, потому что сидели за соседним столом. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

По словам полиции, правоохранители уже изучили кадры с камер видеонаблюдения из этого района, но делать какие-то выводы пока рано.

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Кипр, Стрельба, Айя-Напа.
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