МИД: Чешский премьер не говорил о планах приобрести в Украине землю

Новости мира:В Украине запрещено иностранцам и иностранным компаниям покупать землю.

Премьер Чешской Республики Андрей Бабіш не поднимал вопрос о том, чтобы приобрести для своего бизнеса землю в Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко чешскому изданию Respekt.

"Ответ - "нет"... Ваш премьер никогда не поднимал такой вопрос", - заявил Пристайко на вопрос говорил ли он с Бабишем, который имеет интересы частного бизнеса в Украине, о том, что глава правительства хочет приобрести большие площади сельскохозяйственных земель.

При этом министр напомнил, что в Украине запрещено иностранцам и иностранным компаниям покупать землю.

На замечание, что это легко изменить, а аренда земли через посредников является распространенной практикой, Пристайко сообщил о планах провести в течение 5 лет референдум по поводу этого "деликатного вопроса", ведь "отношение к земле в Украине очень сильное".

"Если же Бабиш как частный предприниматель захочет инвестировать в Украину, ему будут рады", - сказал глава МИД.

65-летний Андрей Бабиш является вторым самым богатым человеком в Чехии. Основная сфера его бизнеса связана с аграрным сектором. Обладает транснациональным холдингом Agrofert, с которым связано громкое дело о якобы нецелевом использовании денег ЕС.