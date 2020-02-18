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МИД: Чешский премьер не говорил о планах приобрести в Украине землю

МИД: Чешский премьер не говорил о планах приобрести в Украине землю
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Украине запрещено иностранцам и иностранным компаниям покупать землю.

Премьер Чешской Республики Андрей Бабіш не поднимал вопрос о том, чтобы приобрести для своего бизнеса землю в Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко чешскому изданию Respekt.

"Ответ - "нет"... Ваш премьер никогда не поднимал такой вопрос", - заявил Пристайко на вопрос говорил ли он с Бабишем, который имеет интересы частного бизнеса в Украине, о том, что глава правительства хочет приобрести большие площади сельскохозяйственных земель.

При этом министр напомнил, что в Украине запрещено иностранцам и иностранным компаниям покупать землю.

На замечание, что это легко изменить, а аренда земли через посредников является распространенной практикой, Пристайко сообщил о планах провести в течение 5 лет референдум по поводу этого "деликатного вопроса", ведь "отношение к земле в Украине очень сильное".

"Если же Бабиш как частный предприниматель захочет инвестировать в Украину, ему будут рады", - сказал глава МИД.

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65-летний Андрей Бабиш является вторым самым богатым человеком в Чехии. Основная сфера его бизнеса связана с аграрным сектором. Обладает транснациональным холдингом Agrofert, с которым связано громкое дело о якобы нецелевом использовании денег ЕС.

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Украина, МИД, Вадим Пристайко, Андрей Бабиш, Чешский премьер, Земля в Украине.
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