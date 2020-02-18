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ЕС и доноры дали Албании €1,15 миллиарда на восстановление после землетрясения

ЕС и доноры дали Албании €1,15 миллиарда на восстановление после землетрясения
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ранее Еврокомиссия объявила о выделении на восстановление Албании после землетрясения суммы в 100 миллионов евро.

Евросоюз и международные доноры в ходе конференции в Брюсселе согласовали выделение Албании помощи в объеме 1.15 миллиарда евро для реконструкции разрушенных зданий и инфраструктурных объектов, пострадавших в результате землетрясения. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

"Около 100 делегаций от Европейского Союза, стран-членов и партнеров, включая международные организации и представителей гражданского общества, собрались сегодня в Брюсселе на международную донорскую конференцию, чтобы мобилизовать поддержку Албании после разрушительного землетрясения, произошедшего 26 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Из общей суммы помощи в 1,15 миллиарда евро, которую мобилизовали во время конференции, Европейский Союз, включая Еврокомиссию, страны-члены и Европейский инвестиционный банк, выделил на реконструкцию Албании 400 миллионов евро. При этом Еврокомиссия выделила 115 миллионов евро из бюджета ЕС (включая 15 миллионов евро немедленной помощи, которая была предоставлена Албании сразу после удара стихии).

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"Еврокомиссия подала предложение на рассмотрение Европейского Совета и Европейского парламента о выделении дополнительно 100 миллионов евро в грантах из бюджета ЕС в этом году для поддержки восстановления и восстановления общественных учреждений и частных зданий, а также для возрождения бизнеса, пострадавшего в результате землетрясения", - говорится в сообщении Еврокомиссии. Как ранее сообщало агентство, ранее Еврокомиссия объявила о выделении на восстановление Албании после землетрясения суммы в 100 миллионов евро.

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ЕС, Землетрясение, Албания, E1, 15 миллиард, Деньги на восстановление после землетрясения.
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