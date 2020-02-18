Суперкомпьютер с моделью земли: В Британии заявили о планах развития метеорологии

Новости мира:В Британии метеорологи должны получить суперкомпьютер с виртуальной копией земли для улучшенного прогнозирования погоды.

Британские метеорологи получат суперкомпьютер с виртуальной копией нашей планеты за 1,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Его приобретение станет крупнейшей за 170 лет инвестицией в метеорологическую службу страны.

Новая машина будет в 6 раз мощнее той, которой пользуются сейчас. Суперкомпьютер будет анализировать данные всех спутников, управлять новым цифровым двойником атмосферы.

Детальная модель, будет также воспроизводит все реальные параметры. Эта самая модель поможет ученым больше узнать о последствиях глобального потепления.

Как сообщалось, в Великобритании вспыхнула первая искра водородной революции, а именно в Килском университете. Водород - относительно экологичное чистое топливо, чтобы считаться альтернативой для тех видов энергоносителей, сжигание которых сопровождается выбросами парниковых газов.