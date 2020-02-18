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Суперкомпьютер с моделью земли: В Британии заявили о планах развития метеорологии

Суперкомпьютер с моделью земли: В Британии заявили о планах развития метеорологии
12:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:В Британии метеорологи должны получить суперкомпьютер с виртуальной копией земли для улучшенного прогнозирования погоды.

Британские метеорологи получат суперкомпьютер с виртуальной копией нашей планеты за 1,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Его приобретение станет крупнейшей за 170 лет инвестицией в метеорологическую службу страны.

По-весеннему тепло: в Украине ожидается существенное потепление

Новая машина будет в 6 раз мощнее той, которой пользуются сейчас. Суперкомпьютер будет анализировать данные всех спутников, управлять новым цифровым двойником атмосферы.

Детальная модель, будет также воспроизводит все реальные параметры. Эта самая модель поможет ученым больше узнать о последствиях глобального потепления.

Как сообщалось, в Великобритании вспыхнула первая искра водородной революции, а именно в Килском университете. Водород - относительно экологичное чистое топливо, чтобы считаться альтернативой для тех видов энергоносителей, сжигание которых сопровождается выбросами парниковых газов.

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Великобритания, Погода, Прогноз, Финансы, Суперкомпьютер.
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