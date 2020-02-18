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По-весеннему тепло: в Украине ожидается существенное потепление

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По-весеннему тепло: в Украине ожидается существенное потепление
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается потепление, преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая, преимущественно сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник 18 февраля преимущественно без осадков, только в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 2-7° мороза. Днем ожидается 4-9° тепла. На Прикарпатье и юге страны до 12°.

В Киеве в ночь на вторник без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая низкая температура ночью 18 февраля в Киеве была зарегистрирована в 1985 году и составила 21,1° мороза, самая высокая днем – 11,2° тепла в 2002 году.

Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 18 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +7... +9
  • Ровно – +7... +9
  • Житомир – +7... +9
  • Винница – +7... +9
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +7... +9
  • Чернигов – +6... +8
  • Сумы – + 6... + 8
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +8...+10
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +7...+9

В среду, 19 февраля, в Украине без осадков, ночью и утром на востоке и юге местами туман. На востоке также возможна гололедица.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге и Прикарпатье до11°.

В Киеве в среду без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 19 февраля, фото: meteo.gov.ua

20 февраля местами возможен небольшой снег с дождем. Ночью и утром в восточных и южных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге страны и Прикарпатье до 11°.

В Киеве и столичной области 20 февраля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 20 февраля, фото: meteo.gov.ua

21 февраля в Украине, кроме запада, 22 февраля в западных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла. В Карпатах 21 февраля без осадков, 22 февраля небольшой снег, температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.

В Киеве и столичном регионе 21 февраля небольшой мокрый снег и дождь, 22 февраля без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 21 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 февраля, фото: meteo.gov.ua

23 февраля небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только ночью 22 февраля без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Напомним, климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.

Если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.

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Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 18 февраля.
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