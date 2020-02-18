В Афинах из-за забастовки не работает весь общественный транспорт

Новости мира:В Афинах сегодня, 18 февраля, началась 24-часовая забастовка работников общественного транспорта, из-за чего весь общественный транспорт в городе не работает.

В греческой столице Афины во вторник начался 24-часовая забастовка работников общественного транспорта.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Афинские автобусы, троллейбусы, а также метро и трамваи остановились во вторник за 24-часовую забастовку, объявленную греческим Союзом государственных служащих ADEDY против правительственного законопроекта о социальном страховании", - говорится в сообщении.

В то же время афинская пригородная железная дорога (Proastiakos) и междугородные поезда работают в обычном режиме, поскольку TrainOSE, который управляет ими, не примкнул к протесту.

ADEDY также организует митинг на площади Клафтмонос в центре города в 11:00 по местному времени. Афинский центр труда и связанный с коммунистами профсоюз PAME проведут отдельные митинги в центре Афин в 10:30 по местному времени.

Кроме того, государственные больницы будут работать в ограниченном режиме, поскольку профсоюз работников больниц (POEDIN) также участвует в забастовке.

Большинство паромов в портах Пирей, Лаврио и Рафина останутся пришвартованными, поскольку пять профсоюзов моряков присоединились к забастовке.

Пассажирам, которые намеревались путешествовать на пароме, рекомендуют связаться с портовыми властями и туристическими агентствами для уточнения деталей.