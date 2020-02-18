Новоизбранный президент Хорватии принес присягу

Новости мира:Зоран Миланович стал пятым президентом Хорватии.

Новоизбранный президент Хорватии, социал-демократ Зоран Миланович принес присягу и стал пятым главой государства после провозглашения независимости в 1991 году. Об этом сообщает Радио Свобода.

Миланович во втором туре выборов 5 января набрал больше голосов, чем бывший президент Колинда Грабар-Китарович.

Торжественная инаугурация, по желанию Милановича, прошла с участием лишь 40 человек - членов Конституционного суда, спикера парламента, главы правительства и нескольких министров, бывших глав государства и ближайших родственников.

Миланович в короткой речи, в частности, выступил за независимость научного сообщества, судопроизводства и средств массовой информации. Он призвал граждан и политических деятелей сотрудничать для развития современной Хорватии, основанной на сохранении ценностей западной либеральной демократии и солидарности в обществе.

Миланович родился в 1966 году в Загребе. Окончил юридический факультет. Был сотрудником министерства иностранных дел, впоследствии стал лидером Социал-демократической партии. В 2011-2016 годах он был председателем правительства Хорватии.

У власти в Хорватии находится правоцентристская коалиция, возглавляемая Хорватским демократическим союзом. Миланович после победы на выборах заявил, что будет сотрудничать с властью на основе конституции. На посту президента он заявил о намерении бороться против несправедливости, насилия, коррупции, защищать слабых и права человека, выступать за равноправие всех граждан.

Напомним, в ЕС решили пополнить список стран, которые не соблюдают налоговых соглашений.