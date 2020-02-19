Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"

Новости мира:В Минске велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности.

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины. Об этом он заявил на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН по Украине, которое проходит в Нью-Йорке, передает "Левый Берег".

"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ активно выдавала российские паспорта жителям оккупированной территории Донбасса.

"Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И господин Сурков (который до 17 февраля находился на должности помощника президента РФ и отвечал за украинское направление, - ред.), который вел переговоры, сказал: «Я это сделаю». И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России", - заявил постпред Германии при ООН.

Напомним: во вторник, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная. Один украинский военный погиб, пятеро ранены.