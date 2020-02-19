США настаивают на мирном решении конфликта на Донбассе

Новости Украины:США и в дальнейшем поддерживаем Минские соглашения как путь к достижению прогресса в восточной Украине.

США поддерживают Минские соглашения и переговоры в Нормандском формате как способы достижения мирного решения конфликта на востоке Украины. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале.

“Позиция США ясна: мы и в дальнейшем поддерживаем Минские соглашения как путь к достижению прогресса в восточной Украине. Мы полностью поддерживаем процесс в Нормандском формате. Решение этого конфликта должно быть дипломатическим и мы будем продолжать привлекать союзников и партнеров к поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, - сказала Шале.

Она подчеркнула, что Украина “четко показала свою приверженность достижению мирного разрешения конфликта”.

“Президент Зеленский дал толчок дипломатии конфликта путем общения с украинскими жителями восточной Украины. Он также позволил улучшить гуманитарные условия на обеих сторонах зоны конфликта, договорился о двух обменах пленными и установил диалог с президентом Путиным, что позволило провести первый саммит в Нормандском формате с 2016 года”, - подытожила дипломат.

По ее словам, Россия не продемонстрировала готовности выполнить Минские соглашения.

Напомним: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошківське, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

Штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения.