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"Мои слова истолковали неправильно": глава МИД Молдовы извинился за слова о "помощи" РФ в Приднестровье

"Мои слова истолковали неправильно": глава МИД Молдовы извинился за слова о "помощи" РФ в Приднестровье
03:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Глава МИД Молдовы извинился за заявление о "помощи" РФ в Приднестровье

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой после волны критики извинился за свои слова о том, что благодаря российским военным удалось "остановить кровопролитие" в Приднестровье.

Об этом сообщает Newsmaker.

"К сожалению, мои слова истолковали неправильно. Моей ошибкой было то, что я не довел свою мысль до конца. Это зашло так далеко, что ветераны войны на Днестре почувствовали себя обиженными. Пользуясь возможностью, я хочу выразить глубокое уважение людям, которые боролись, проливали кровь на этой войне", - сказал Чокой.

Оппозиция Молдовы требует отставки главы МИД

Как сообщалось, скандал вокруг главы МИД Молдовы возник после того, как Чокой заявил, что конфликт в 1992 году в Приднестровье спровоцировали определенные сепаратистские силы, а остановили кровопролитие военные РФ.

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Молдова, Приднестровье, Аурелиу Чокой.
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