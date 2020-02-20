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Лучшие вокзалы Европы: Специалисты составили рейтинг из топ-10

Лучшие вокзалы Европы: Специалисты составили рейтинг из топ-10
14:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:Специалисты составили рейтинг из топ-10 лучших вокзалов Европы, Украина в рейтинг не вошла.

Лондонский железнодорожный вокзал Сент-Панкрас возглавил рейтинг лучших вокзалов Европы с результатом 116 баллов из 139 возможных.

Как отмечается в метотологии рейтинга European Railway Station Index, среди прочего оценивались такие критерии, как доступность для инвалидов-колясочников, чистота, наличие понятных вывесок, удобство платформ и диапазон обслуживаемых направлений. Также во внимание принималось наличие большого выбора ресторанов, кафе, магазинов и залов отдыха.

Кроме того, учитывалось количества дней, когда работа вокзалов была нарушена из-за забастовок персонала. 

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Топ-10 лучших вокзалов Европы выглядит таким образом:

  • Сент-Панкрас, Лондон (Великобритания), 116 баллов.
  • Центральный вокзал Цюриха (Швейцария), 111 баллов.
  • Центральный вокзал Лейпцига (Германия), 110 баллов.
  • Термини, Рим (Италия), 108 баллов.
  • Центральный вокзал Мюнхена (Германия), 103 балла.
  • Центральный вокзал Гамбурга (Германия), 99 баллов.
  • Центральный вокзал Берлина (Германия), 99 баллов.
  • Центральный вокзал Милана (Италия), 96 баллов.
  • Казанский вокзал, Москва (Россия), 94 балла.
  • Центральный вокзал Франкфурта (Германия), 94 балла.

Последнюю строчку в рейтинге из 51 вокзала Европы занял парижский вокзал Магента, набравший всего 41 балл. Примечательно, что из 6 французских вокзалов в рейтинге наивысшую строчку занял Лионский вокзал в Париже - 16 позицию с 87 баллами. В первую очередь это связано с частыми забастовками работников французских железных дорог в последние годы.

А вот лидером рейтинга по совокупности можно назвать Германию - в список из 50-ти лучших попало сразу 15 немецких железнодорожных вокзалов.

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Украинские железнодорожные вокзалы в рейтинг не попали.

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Лондон, Европа, Вокзал, ЖД вокзал.
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