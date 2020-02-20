Лучшие вокзалы Европы: Специалисты составили рейтинг из топ-10

Лондонский железнодорожный вокзал Сент-Панкрас возглавил рейтинг лучших вокзалов Европы с результатом 116 баллов из 139 возможных.
Как отмечается в метотологии рейтинга European Railway Station Index, среди прочего оценивались такие критерии, как доступность для инвалидов-колясочников, чистота, наличие понятных вывесок, удобство платформ и диапазон обслуживаемых направлений. Также во внимание принималось наличие большого выбора ресторанов, кафе, магазинов и залов отдыха.
Кроме того, учитывалось количества дней, когда работа вокзалов была нарушена из-за забастовок персонала.
Топ-10 лучших вокзалов Европы выглядит таким образом:
Последнюю строчку в рейтинге из 51 вокзала Европы занял парижский вокзал Магента, набравший всего 41 балл. Примечательно, что из 6 французских вокзалов в рейтинге наивысшую строчку занял Лионский вокзал в Париже - 16 позицию с 87 баллами. В первую очередь это связано с частыми забастовками работников французских железных дорог в последние годы.
А вот лидером рейтинга по совокупности можно назвать Германию - в список из 50-ти лучших попало сразу 15 немецких железнодорожных вокзалов.
Украинские железнодорожные вокзалы в рейтинг не попали.