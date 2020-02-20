Лучшие вокзалы Европы: Специалисты составили рейтинг из топ-10

Новости мира:Специалисты составили рейтинг из топ-10 лучших вокзалов Европы, Украина в рейтинг не вошла.

Лондонский железнодорожный вокзал Сент-Панкрас возглавил рейтинг лучших вокзалов Европы с результатом 116 баллов из 139 возможных.

Как отмечается в метотологии рейтинга European Railway Station Index, среди прочего оценивались такие критерии, как доступность для инвалидов-колясочников, чистота, наличие понятных вывесок, удобство платформ и диапазон обслуживаемых направлений. Также во внимание принималось наличие большого выбора ресторанов, кафе, магазинов и залов отдыха.

Кроме того, учитывалось количества дней, когда работа вокзалов была нарушена из-за забастовок персонала.

Топ-10 лучших вокзалов Европы выглядит таким образом:

Сент-Панкрас, Лондон (Великобритания), 116 баллов.

Центральный вокзал Цюриха (Швейцария), 111 баллов.

Центральный вокзал Лейпцига (Германия), 110 баллов.

Термини, Рим (Италия), 108 баллов.

Центральный вокзал Мюнхена (Германия), 103 балла.

Центральный вокзал Гамбурга (Германия), 99 баллов.

Центральный вокзал Берлина (Германия), 99 баллов.

Центральный вокзал Милана (Италия), 96 баллов.

Казанский вокзал, Москва (Россия), 94 балла.

Центральный вокзал Франкфурта (Германия), 94 балла.

Последнюю строчку в рейтинге из 51 вокзала Европы занял парижский вокзал Магента, набравший всего 41 балл. Примечательно, что из 6 французских вокзалов в рейтинге наивысшую строчку занял Лионский вокзал в Париже - 16 позицию с 87 баллами. В первую очередь это связано с частыми забастовками работников французских железных дорог в последние годы.

А вот лидером рейтинга по совокупности можно назвать Германию - в список из 50-ти лучших попало сразу 15 немецких железнодорожных вокзалов.

Украинские железнодорожные вокзалы в рейтинг не попали.