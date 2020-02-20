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Контрабанда кокаина для РФ: В Дании задержали преступную группировку

Контрабанда кокаина для РФ: В Дании задержали преступную группировку
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Дании раскрыли и задержали преступную группировку, которая собиралась доправить крупную партию наркотиков в РФ.

В Дании по подозрению в контрабанде наркотиков на судне Duncan Island задержали шесть граждан России. Судно шло из Швеции в Санкт-Петербург.

Об этом сообщили в полиции Копенгагена.

"На борту судна Duncan Island находилось пять россиян. Они являлись членами экипажа и в настоящее время находятся под арестом и будут оставаться под арестом до 27 февраля", – рассказал пресс-секретарь полиции Сурен Расмуссен. 

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По делу о контрабанде задержали 27 человек, из них 24 – члены экипажа. Еще трех человек арестовали в порту города Гедсер на юге Дании. Один из арестованных – 50-летний гражданин России.

Судно Duncan Island, направляющееся из Хельсингборга на юге в Швеции в Санкт-Петербург, задержали на юге Дании 15 февраля. На борту был контейнер со 100 килограммами кокаина.

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Наркотики, Россия, Дания, РФ, Кокаин.
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