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"Невиновность" России в обмен на помилование: Трамп пытался договориться с Ассанжем

"Невиновность" России в обмен на помилование: Трамп пытался договориться с Ассанжем
01:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:По данным СМИ, Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение причастности РФ к взлому серверов демократов.

Президент США Дональд Трамп обещал помилование основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в том случае, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США, сообщает в среду издание The Guardian.

В ходе предвыборной кампании в США 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии летом 2016 года WikiLeaks опубликовал тысячи электронных адресов и писем комитета Демократической партии.

По данным The Guardian, адвокат Ассанжа Эдвард Фитцжеральд заявил, что соответствующее предложение Трампа было доставлено Ассанжу тогдашним конгрессменом-республиканцем Даной Рорабахером в августе 2017 году, когда Ассанж еще находился в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Мистер Рорабахер собирался встретиться с мистером Ассанжем и сказать, согласно инструкции президента, что ему (Ассанжу - Ред.) предлагают помилование или какой-нибудь иной выход, если мистер Ассанж (. . .) скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечкам из Национального комитета Демократической партии", - цитирует The Guardian слова адвоката, обращенные к магистратскому суду лондонского округа Вестминстер, который занимается делом о возможной экстрадиции Ассанжа в США.

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Как отмечает газета, в свою очередь судья сказала, что эта информация может быть принята судом к сведению в ходе слушаний по делу Ассанжа, которые должны стартовать в следующий понедельник.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и, таким образом, находился там в течение семи лет. В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

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В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, начнутся в феврале 2020 года.

The Guardian напоминает, что Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения. В том случае, если Ассанж будет признан виновным, его могут приговорить к 175 годам тюремного заключения.

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Россия, Джулиан Ассанж, Дональд Трамп, Эдвард Фитцжеральд, Дана Рорабахер.
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