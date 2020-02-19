Трамп назвал себя "главным судьей и присяжным" Америки

Новости мира:Глава Белого дома сделал очень необычное заявление журналистам.

Президент США Дональд Трамп выступил с неоднозначным заявлением, объявив себя "главным судьей и присяжным" Америки на фоне предыдущих скандалов с попытками повлиять на правосудие в процессе над его соратником Роджером Стоуном.

Об этом сообщает американский центральный телеканал CNN.

"Я на самом деле думаю, что являюсь главным охранником правопорядка страны", - заявил Трамп во вторник журналистам в контексте его последнего указа о помиловании ряда бывших бизнесменов, политиков и чиновников.

Как отмечает телеканал, президент Трамп таким образом "назначил себя главным судьей и присяжными Америки, создав еще более глубокие сомнения, или способно невозмутимое правосудие страны противостоять усилению его политических атак".

Хотя президент США и возглавляет де-юре исполнительную власть, настоящим главным охранником правопорядка Америки является Уильям Барр, напоминает телеканал. В этой связи указывается на наличие "драматических признаков того, что даже лояльный (президенту - ред.) генпрокурор начинает ощущать на себе напряжение" от давления, которое оказывает Трамп на правоохранительную систему.

Как известно, после скандала на прошлой неделе вокруг дела Роджера Стоуна, появилась информация о том, что генпрокурор Уильям Барр рассматривает возможность подать в отставку со своего поста.

Этому мог способствовать рост недовольства в США относительно действий главы Минюста, который в угоду президенту уменьшил предложения стороны обвинения для Стоуна. В воскресенье более 1100 бывших сотрудников Министерства юстиции США обнародовали открытое письмо с требованием об отставке генпрокурора. В письме говорилось, что президент Трамп и генпрокурор Барр нарушили принцип непредвзятостити в деле Роджера Стоуна, который считается сторонником и близким другом нынешнего президента США.