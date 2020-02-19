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Трамп назвал себя "главным судьей и присяжным" Америки

Трамп назвал себя "главным судьей и присяжным" Америки
20:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Белого дома сделал очень необычное заявление журналистам.

Президент США Дональд Трамп выступил с неоднозначным заявлением, объявив себя "главным судьей и присяжным" Америки на фоне предыдущих скандалов с попытками повлиять на правосудие в процессе над его соратником Роджером Стоуном.

Об этом сообщает американский центральный телеканал CNN.

"Я на самом деле думаю, что являюсь главным охранником правопорядка страны", - заявил Трамп во вторник журналистам в контексте его последнего указа о помиловании ряда бывших бизнесменов, политиков и чиновников.

Как отмечает телеканал, президент Трамп таким образом "назначил себя главным судьей и присяжными Америки, создав еще более глубокие сомнения, или способно невозмутимое правосудие страны противостоять усилению его политических атак".

Хотя президент США и возглавляет де-юре исполнительную власть, настоящим главным охранником правопорядка Америки является Уильям Барр, напоминает телеканал. В этой связи указывается на наличие "драматических признаков того, что даже лояльный (президенту - ред.) генпрокурор начинает ощущать на себе напряжение" от давления, которое оказывает Трамп на правоохранительную систему.

Генпрокурор США обдумывает отставку

Как известно, после скандала на прошлой неделе вокруг дела Роджера Стоуна, появилась информация о том, что генпрокурор Уильям Барр рассматривает возможность подать в отставку со своего поста.

Этому мог способствовать рост недовольства в США относительно действий главы Минюста, который в угоду президенту уменьшил предложения стороны обвинения для Стоуна. В воскресенье более 1100 бывших сотрудников Министерства юстиции США обнародовали открытое письмо с требованием об отставке генпрокурора. В письме говорилось, что президент Трамп и генпрокурор Барр нарушили принцип непредвзятостити в деле Роджера Стоуна, который считается сторонником и близким другом нынешнего президента США.

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США, Белый дом, Дональд Трамп.
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