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Генпрокурор США обдумывает отставку

Генпрокурор США обдумывает отставку
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что рассматривает возможность отставки из-за твитов президента Дональда Трампа.

После скандала, связанного с вмешательством президента США Дональда Трампа и генпрокурора Барра в процесс обвинения соратника Трампа Роджер Стоун, Уильям Барр обдумывает возможность своей отставки под давлением общественности.

Об этом сообщил во вторник влиятельный американский телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный в ситуации.

"Генпрокурор Уильям Барр сообщил в общении, что обдумывает свою отставку из-за вмешательства президента Дональда Трампа в вопросы Министерства юстиции, в частности, из-за твиттера", - отмечает телеканал.

Как сообщалось, на прошлой неделе Уильям Барр сделал ряд критических замечаний в адрес Дональда Трампа, который требовал от Минюста облегчить наказание по делу Роджера Стоуна.

"Я не могу выполнять свою работу здесь, в министерстве, с постоянными комментариями, которые мешают мне", - сказал генеральный прокурор в интервью ABC News.

В США требуют отставки генерального прокурора

Позже Дональд Трамп признал, что осложнял работу генерального прокурора своими сообщениями в соцсетях.

Тем временем, более 1100 бывших сотрудников Министерства Юстиции США обнародовали открытое письмо с требованием об отставке генпрокурора. В письме говорилось, что президент Трамп и генпрокурор Барр нарушили принцип беспристрастности в деле Роджера Стоуна, который считается приверженцем и близким другом нынешнего президента США.

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США, Генпрокурор, Дональд Трамп, Уильям Барр.
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