Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Итоги дня 16 февраля: декларация Ермака, США против "Северного потока 2" и пневмония Элтона Джона
Итоги дня 16 февраля: декларация Ермака, США против "Северного потока 2" и пневмония Элтона Джона
Коронавирус в Китае: число погибших достигло 1770
Коронавирус в Китае: число погибших достигло 1770
Реал сенсационно потерял очки в Примере (Фото, Видео)
Реал сенсационно потерял очки в Примере (Фото, Видео)
17 февраля - приметы и обряды в Николаев день
17 февраля - приметы и обряды в Николаев день

В США требуют отставки генерального прокурора

В США требуют отставки генерального прокурора
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бывшие сотрудники минюста США требуют отставки генерального прокурора Уильяма Барра.

Бывшие сотрудники Министерства юстиции США требуют отставки генерального прокурора Уильяма Барра, который, по их мнению, проявил предвзятость в отношении одного из обвиняемых по делу о возможных связях Трампа с Кремлем. Об этом сообщает DW.

Более 1100 экс-сотрудников министерства юстиции США в воскресенье, 16 февраля, опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что президент США Дональд Трамп и министр юстиции Уильям Барр, занимающий в США также должность генпрокурора, нарушили принцип беспристрастности в деле Роджера Стоуна, который считается приверженцем и близким другом Трампа. В связи с этим они требуют отставки Уильяма Барра, хотя и, по их словам, не имеют надежды, что он именно так поступит.

Стоун был арестован во Флориде в январе 2019 года по обвинению в даче ложных показаний в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США. 10 февраля прокуратура порекомендовала федеральному суду в Вашингтоне, который рассматривал дело, осудить Стоуна к заключению продолжительностью от семи до девяти лет. Однако после того, как Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию, минюст, который по рангу находится выше Генпрокуратуры, порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкое наказание. Свое решение суд должен объявить в следующий четверг.

Напомним: сторона обвинения предложила посадить Роджера Стоуна сроком от семи до девяти лет по семи пунктам обвинений, связанных с "российским" расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. В частности, обвинения касались давления на свидетелей, препятствование работе следствия, а также предоставление ложных заявлений следствию в пяти отдельных случаях.

Трамп хочет запретить администрации слушать его международные телефонные беседы

Во вторник в Министерстве юстиции во главе с генпрокурором Барром заявили, что отзовут представление в суд относительно ареста близкого соратника Трампа. Это произошло после того, как президент назвал "избыточным" и несправедливой предложение стороны обвинения относительно заключения Стоуна до девяти лет.

В связи с этим три федеральных прокурора, которые готовили представление в суд на Роджера Стоуна, заявили о выходе из процесса в федеральном суде США в Вашингтоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Генпрокурор, Дональд Трамп, Уильям Барр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
04 Строительство "мегазавода" приостановлено: суд запретил Tesla вырубать лес под Берлином
05 В Москве во время конкурса по поеданию пирожных умерла девушка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
В США требуют отставки генерального прокурора
В США требуют отставки генерального прокурора
Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС
Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС
Рецепт дня: бесподобный кекс &quot;Зебра&quot;
Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь