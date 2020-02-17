В США требуют отставки генерального прокурора

Новости мира:Бывшие сотрудники минюста США требуют отставки генерального прокурора Уильяма Барра.

Бывшие сотрудники Министерства юстиции США требуют отставки генерального прокурора Уильяма Барра, который, по их мнению, проявил предвзятость в отношении одного из обвиняемых по делу о возможных связях Трампа с Кремлем. Об этом сообщает DW.

Более 1100 экс-сотрудников министерства юстиции США в воскресенье, 16 февраля, опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что президент США Дональд Трамп и министр юстиции Уильям Барр, занимающий в США также должность генпрокурора, нарушили принцип беспристрастности в деле Роджера Стоуна, который считается приверженцем и близким другом Трампа. В связи с этим они требуют отставки Уильяма Барра, хотя и, по их словам, не имеют надежды, что он именно так поступит.

Стоун был арестован во Флориде в январе 2019 года по обвинению в даче ложных показаний в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США. 10 февраля прокуратура порекомендовала федеральному суду в Вашингтоне, который рассматривал дело, осудить Стоуна к заключению продолжительностью от семи до девяти лет. Однако после того, как Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию, минюст, который по рангу находится выше Генпрокуратуры, порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкое наказание. Свое решение суд должен объявить в следующий четверг.

Напомним: сторона обвинения предложила посадить Роджера Стоуна сроком от семи до девяти лет по семи пунктам обвинений, связанных с "российским" расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. В частности, обвинения касались давления на свидетелей, препятствование работе следствия, а также предоставление ложных заявлений следствию в пяти отдельных случаях.

Во вторник в Министерстве юстиции во главе с генпрокурором Барром заявили, что отзовут представление в суд относительно ареста близкого соратника Трампа. Это произошло после того, как президент назвал "избыточным" и несправедливой предложение стороны обвинения относительно заключения Стоуна до девяти лет.

В связи с этим три федеральных прокурора, которые готовили представление в суд на Роджера Стоуна, заявили о выходе из процесса в федеральном суде США в Вашингтоне.