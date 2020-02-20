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В Испании украинцы едва не задохнулись на подземной табачной фабрике

В Испании украинцы едва не задохнулись на подземной табачной фабрике
23:05 Чт, 20 Февраль 2020 Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Граждане Украины и Литвы едва не задохнулись на подземной ферме по выращиванию каннабиса.

Полиция Испании спасла шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на ферме по выращиванию каннабиса и фабрике по производству поддельных табачных изделий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте Гражданской гвардии Испании.

Полиция нашла скрытую фабрику в горной деревне недалеко от Малаги на юге Испании после ареста предполагаемых организаторов производства. Правоохранители заявили, что это первая в Европе подземная табачная фабрика.

Фабрика находилась на 4 метра ниже уровня земли и там было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час. Она была спрятана в лабиринте туннелей, доступных только через специальный люк.

Но после того аресты подозреваемых, никто не пополнил запасы топлива в генераторе, который давал кислород рабочим. Они начали, кричать и стучать о звукоизолированный люк в тот момент, когда полиция проводила обыск наверху.

"Оказавшись внутри, полицейские агенты с большим удивлением увидели шестерых рабочих, которые изо всех сил пытались дышать в совершенно вредной атмосфере. Если бы чиновники не нашли тайную фабрику вовремя, недостаток кислорода вскоре сделал бы ... подземные условия несовместимыми с выживанием рабочих", - сказал представитель полиции.

На подземной фабрике также была размещена плантация каннабиса и сложное оборудование, позволяющее даже пластифицировать пачки сигарет.

Испанская полиция, действующая вместе с Интерполом в ходе спецоперации под названием "Ганнибал", конфисковала 153 000 пачек сигарет, более 17 тонн рулонного табака, 20 кг гашиша и 144 кг марихуаны.

Двенадцать британцев, подозреваемых в руководстве операцией, были арестованы и находятся под стражей.

Шесть рабочих были освобождены в ожидании результатов расследования. "Следственный судья определит степень их ответственности", - сказал представитель полиции.

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Украина, Испания, Наркотики, Полиция, Литва.
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