В Испании украинцы едва не задохнулись на подземной табачной фабрике

Полиция Испании спасла шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на ферме по выращиванию каннабиса и фабрике по производству поддельных табачных изделий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте Гражданской гвардии Испании.

Полиция нашла скрытую фабрику в горной деревне недалеко от Малаги на юге Испании после ареста предполагаемых организаторов производства. Правоохранители заявили, что это первая в Европе подземная табачная фабрика.

Фабрика находилась на 4 метра ниже уровня земли и там было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час. Она была спрятана в лабиринте туннелей, доступных только через специальный люк.

Но после того аресты подозреваемых, никто не пополнил запасы топлива в генераторе, который давал кислород рабочим. Они начали, кричать и стучать о звукоизолированный люк в тот момент, когда полиция проводила обыск наверху.

"Оказавшись внутри, полицейские агенты с большим удивлением увидели шестерых рабочих, которые изо всех сил пытались дышать в совершенно вредной атмосфере. Если бы чиновники не нашли тайную фабрику вовремя, недостаток кислорода вскоре сделал бы ... подземные условия несовместимыми с выживанием рабочих", - сказал представитель полиции.

На подземной фабрике также была размещена плантация каннабиса и сложное оборудование, позволяющее даже пластифицировать пачки сигарет.

Испанская полиция, действующая вместе с Интерполом в ходе спецоперации под названием "Ганнибал", конфисковала 153 000 пачек сигарет, более 17 тонн рулонного табака, 20 кг гашиша и 144 кг марихуаны.

Police in Spain have raided Europe's first illegal tobacco factory.

The secret operation was hidden in tunnels beneath stables in the village of Monda, and produced up to 3,500 cigarettes an hour.

