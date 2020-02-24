Дуда: Россия - ненадежное государство

Глава польского государства убежден, что РФ является агрессором в Украине.
Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнику Sieci.
Он подметил, что правительство России открыто демонстрирует силу при этом нарушая воздушное пространство и территориальную целостность других стран.
Дуда рассказал, что его страна - абсолютный сторонник соблюдения международного права, "тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают".
Польский президент намекнул, что Россия - ненадежное государство. Она реализует свои интересы не совсем мирным путем.
"Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Естественно, Москве это не нравится", - добавил он.