Дуда: Россия - ненадежное государство

Новости мира:По словам президента Польши, Россия четко и последовательно нарушает международное право.

Глава польского государства убежден, что РФ является агрессором в Украине.

Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнику Sieci.

Он подметил, что правительство России открыто демонстрирует силу при этом нарушая воздушное пространство и территориальную целостность других стран.

Дуда рассказал, что его страна - абсолютный сторонник соблюдения международного права, "тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают".

Польский президент намекнул, что Россия - ненадежное государство. Она реализует свои интересы не совсем мирным путем.

"Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Естественно, Москве это не нравится", - добавил он.