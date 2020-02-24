Благое дело: ЕС выделит 230 млн евро для борьбы с коронавирусом

Новости мира:ЕС собирается выделить более 230 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Европейская комиссия объявила о новом пакете помощи на сумму 232 миллиона евро для повышения глобальной готовности, предотвращения и сдерживания распространения нового коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Часть этих средств будет сразу выделена различным секторам, а остальные будут выделены в ближайшие месяцы.

"Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал, что новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались без помощи.

"Наша цель - сдержать вспышку на глобальном уровне", - сказал он.