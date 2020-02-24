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Какова жизнь в Милане во время эпидемии коронавируса

Какова жизнь в Милане во время эпидемии коронавируса
20:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Милане из-за вспышки коронавируса большинство магазинов полупустые и люди охвачены паникой.

Милан охвачен паникой из-за вспышки коронавируса в Италии. Полки в магазинах полупустые, люди стоят в очередях за едой и много ссорятся. Об этом в эфире ток-шоу "19:00" с Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым в эфире телеканала ZiK сообщила украинский дизайнер Мария Бех, которая сейчас живет в Италии. 

"Что касается Милана ... там массовая истерия и паника. Полки в магазинах полупустые, люди стоят в очередях практически за бутербродами и очень много ссорятся. Для итальянцев ненормально стоять в очереди за едой", - рассказала Мария Бех.

По ее словам, жители Милана очень переживают, что город можуть закрыть на въезд и выезд. Будет ли принято такое решение - станет известно через неделю.

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Однако паника царит не во всех регионах, но маски скупают повсюду.

"Люди просто массово скупают маски. Я сегодня тоже ходила покупать. Во многих аптеках масок уже нет. Есть более дорогие варианты - около 10 евро с клапанами", - отметила Мария и добавила, что несмотря на большой спрос на улице итальянцы масок не носят.

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Италия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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