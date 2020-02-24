Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Такого не было с 2016 года: в Нафтогазе говорят о рекордно низкой цене на газ для населения
Такого не было с 2016 года: в Нафтогазе говорят о рекордно низкой цене на газ для населения
Минздрав о новой эвакуации из Китая: Мы готовы
Минздрав о новой эвакуации из Китая: Мы готовы
Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы
Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы
Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)
Макс Барских выпустил коллекцию одежды (Фото)

ВОЗ передала Украине наборы для тестирования на коронавирус

ВОЗ передала Украине наборы для тестирования на коронавирус
19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на COVID-19 более 950 человек.

ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщает Министерство здравоохранения на странице в сети "Фейсбук", наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, чего достаточно для исследования на заболевания более 950 чел.

"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическом определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. В настоящее время в европейском регионе работают шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус", - сообщает Минздрав.

В защитном костюме: Скалецкая посетила эвакуированных из Китая украинцев (Фото, Видео)

ВОЗ с 2019 года поддерживает Украину в улучшении подготовки к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, ВОЗ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 Маникюр 2020: главные тенденции и тренды сезона "весна" (Фото)
03 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
04 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
05 К чему может привести нехватка магния?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Восточное партнерство&quot;: Посол Украины заявил точную дату саммита
Названа точная дата саммита "Восточное партнерство"
Рост ВВП на 40%? В Morgan Stanley дали прогноз по состоянию экономики Украины
В Morgan Stanley дали прогноз по росту ВВП Украины
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Безбедное будущее: сколько Меган Маркл и принц Гарри могут заработать на Инстаграме
Безбедное будущее: сколько Меган Маркл и принц Гарри могут заработать на Инстаграме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь