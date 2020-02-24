В защитном костюме: Скалецкая посетила эвакуированных из Китая украинцев (Фото, Видео)

Новости Украины:Скалецкая в Новых Санжарах посетила эвакуированных из Китая украинцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сегодня впервые встретилась и пообщалась с гражданами, эвакуированными из Китая в Новые Санжары.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Побывала в их комнатах на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет", - написала Скалецкая.

Министр также добавила, что костюм, в который она одета, - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое она не имеет права. "Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и соблюдают все правила. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной", - отметила Скалецкая.

Как написал на своей странице в Facebook журналист телеканала "Ukraine" Александр Махов, который находится вместе со всеми на обсервации в Новых Санжарах, Скалецкая, которая вместе с медиками провела утренний осмотр эвакуированных, посетила украинскую семью с 8-летним мальчиком.

"Саша попросил шахматы. Шахматы будут в ближайшее время. Также Скалецкая посетила гражданку Аргентины, которая находится здесь с двумя детьми. Передала наборы Лего. Из важного - Красный Крест открыл горячую линию для всех эвакуированных. Люди смогут пообщаться дистанционно с психологами при необходимости", - написал Махов.

Как сообщалось ранее, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

Всего на обсервации находится 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.