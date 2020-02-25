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В отеле на Канарских островах изолировали тысячу людей

В отеле на Канарских островах изолировали тысячу людей
12:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Сотни постояльцев стали затворниками отеля на Канарских островах после того, как коронавирусом в нем заболел турист из Италии.

Сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британский телеканал Sky news.

Ранее отель изолировали после того, как у туриста из Италии был диагностирован коронавирус.

"Все, что нам сказали - оставайтесь в своих номерах", - приводит Sky news слова британского туриста, находящегося в отеле.

По данным Sky news, в настоящий момент медицинские службы проверяют всех, кто мог контактировать с зараженным. Также с ним была женщина, которая теперь находится под наблюдением.

Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000

Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании, напоминает телеканал.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.

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Канарские острова, Санта-Крус-де-Тенерифе, Коронавирус, H10 Costa Adeje Palace.
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