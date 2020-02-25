В отеле на Канарских островах изолировали тысячу людей

Новости мира:Сотни постояльцев стали затворниками отеля на Канарских островах после того, как коронавирусом в нем заболел турист из Италии.

Сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британский телеканал Sky news.

Ранее отель изолировали после того, как у туриста из Италии был диагностирован коронавирус.

"Все, что нам сказали - оставайтесь в своих номерах", - приводит Sky news слова британского туриста, находящегося в отеле.

По данным Sky news, в настоящий момент медицинские службы проверяют всех, кто мог контактировать с зараженным. Также с ним была женщина, которая теперь находится под наблюдением.

Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании, напоминает телеканал.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.