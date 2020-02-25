Франция готовится к местным выборам, а Макрон теряет рейтинг

Новости мира:Деятельность Макрона положительно оценивают лишь 33% французов.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона в феврале имеет тенденцию к снижению по сравнению с предыдущими периодами.

Об этом свидетельствуют результаты обнародованного во вторник исследования центра Odoxa CGI.

Как отмечается, только 33% французов положительно оценивают деятельность президента Макрона. 66% граждан имеют противоположное мнение. Это говорит о падении его рейтинга на три пункта по сравнению с январем.

Деятельностью премьер-министра страны Эдуарда Филиппа недовольны 64% опрошенных.

Падение рейтинга представителей высшего политического руководства Франции зафиксировано за три недели до проведения в стране местных выборов, которые состоятся 15 и 22 марта. Французы будут выбирать мэров населенных пунктов и депутатов муниципальных советов.

Местные выборы во Франции проводятся каждые шесть лет.