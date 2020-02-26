Скачать
Среда, 26.02.2020
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео
"Вы сумасшедшие": Рой Джонс обратился к фанатам Уайлдера
"Вы сумасшедшие": Рой Джонс обратился к фанатам Уайлдера
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

"Назревающий кризис": Испания начинает переговоры с Каталонией для решения вопроса

"Назревающий кризис": Испания начинает переговоры с Каталонией для решения вопроса
15:03 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Власти Испании начинают переговоры с Каталонией для урегулирования назревающего кризиса.

Премьер-министр Испании и лидер Каталонии откроют официальные переговоры в среду в надежде на решение назревающего политического кризиса, спровоцированного сепаратистским движением в регионе. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP. 

Премьер-министр Педро Санчес и члены его правительства примут главу каталонского региона Кима Торру и его делегацию в мадридском дворце Монклоа, резиденции правительства Испании, в 16:30 по среднеевропейскому времени.  

Коронавирус выявили в еще одной стране

Никакого серьезного прорыва в результате встречи не ожидается, учитывая политическую пропасть, разделяющая две стороны.

"Сегодня мы начнем наши переговоры, и путь вперед будет трудным, сложным и долгим", - сказал Санчес.

Торра настаивал на том, что он повторит свои требования о том, чтобы Каталонии было разрешено провести референдум о независимости и освободить девять лидеров сепаратистов, отбывающих тюремные сроки за свою роль в незаконной попытке отделения в 2017 году. 

Коммерческая эвтаназия: КС Германии признал запрет неконституционным

Санчес пообещал, что его правительство не будет рассматривать вопрос о голосовании за независимость региона. Вместо этого он заявил, что сосредоточится на улучшении отношений между Испанией и автономией, а также уменьшит напряженность в Каталонии, вызванную расколом.

Опросы общественного мнения и последние результаты выборов показывают, что примерно 50% из 7,5 млн жителей Каталонии выступают за отделение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Переговоры, Погибшие, Пострадавшие, Заболевание, Каталония, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма
Коронавирус выявили в еще одной стране
Коронавирус выявили в еще одной стране
На Донбассе подорвался украинский солдат
На Донбассе подорвался украинский солдат
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь