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Политический кризис в Румынии: президент страны нашел кандидата на пост премьера

Политический кризис в Румынии: президент страны нашел кандидата на пост премьера
00:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:Президент Румынии выдвинул кандидатуру "переходного" премьера.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул в среду кандидатуру и.о. министра финансов Флорина Кицу на пост премьер-министра, поручив ему сформировать переходное правительство, которое будет работать до парламентских выборов в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

"Я хочу быстро разблокировать этот тупик, моя кандидатура на пост премьер-министра - министр финансов Флорин Кицу", - сказал Йоханнис журналистам после четырехчасовых консультаций с политическими партиями.

Теперь румынский парламент имеет 15 дней, чтобы утвердить состав нового кабмина.

В Румынии оппозиция инициировала вотум недоверия правительству

"Я надеюсь, что он (Кицу) вскоре соберет состав нового правительства, составит правительственную программу и представит ее законодателям", - добавил президент.

Флорин Кицу был министром финансов в правительстве меньшинства Людовика Орбана, которому парламент выразил недоверие в начале этого месяца. Голосование инициировали оппозиционные социал-демократы, крупнейшая парламентская группа.

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Йоханнис немедленно призвал Орбана сформировать новое правительство, но социал-демократы попросили суд заблокировать просьбу президента, и суд это сделал.

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Румыния, Клаус Йоханнис, Флорин Кицу.
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