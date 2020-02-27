Brexit: Шевчовичу дали новую должность

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Четверг, 27.02.2020
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02:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Еврокомиссия назначила Шефчовича сопредседателем комитета ЕС-Великобритания.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила вице-президента ЕК по межинституциональным отношениям и прогнозу Мароша Шефчовича представителем Евросоюза и сопредседателем Совместного комитета ЕС - Великобритания, основанного по Соглашению о Brexit.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Совместный комитет, состоящий из представителей ЕС и Великобритании, отвечает за надзор за имплементацией и применением Соглашения о выходе. Одна из его главных целей – создание механизма для разрешения возможных споров вокруг интерпретации Соглашения. Если такой сценарий произойдет, ЕС и Великобритания могут апеллировать к этой структуре", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Марош Шефчович будет работать в тесной координации с Мишелем Барнье и оперативной группой по отношениям с Великобританией.

Как сообщалось, Великобритания официально вышла из состава ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года длится переходный период, в течение которого страна придерживается положений европейского законодательства и взятых ранее обязательств.

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ЕС и Британия должны завершить работу по правовому оформлению отношений до конца октября - начала ноября. Главным переговорщиком от Евросоюза в формировании нового партнерства является Мишель Барнье, который до недавнего времени возглавлял европейскую делегацию на переговорах по Brexit.

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ЕС, Великобритания, Урсула фон дер Ляйен, Марош Шевчович, Brexit.
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