Brexit: Шевчовичу дали новую должность

Новости мира:Еврокомиссия назначила Шефчовича сопредседателем комитета ЕС-Великобритания.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила вице-президента ЕК по межинституциональным отношениям и прогнозу Мароша Шефчовича представителем Евросоюза и сопредседателем Совместного комитета ЕС - Великобритания, основанного по Соглашению о Brexit.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Совместный комитет, состоящий из представителей ЕС и Великобритании, отвечает за надзор за имплементацией и применением Соглашения о выходе. Одна из его главных целей – создание механизма для разрешения возможных споров вокруг интерпретации Соглашения. Если такой сценарий произойдет, ЕС и Великобритания могут апеллировать к этой структуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Марош Шефчович будет работать в тесной координации с Мишелем Барнье и оперативной группой по отношениям с Великобританией.

Как сообщалось, Великобритания официально вышла из состава ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года длится переходный период, в течение которого страна придерживается положений европейского законодательства и взятых ранее обязательств.

ЕС и Британия должны завершить работу по правовому оформлению отношений до конца октября - начала ноября. Главным переговорщиком от Евросоюза в формировании нового партнерства является Мишель Барнье, который до недавнего времени возглавлял европейскую делегацию на переговорах по Brexit.