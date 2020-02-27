СМИ: в Румынии 26 человек увезли в карантин с подозрением на коронавирус

Новости мира:Из-за подозрения на коронавирус в Румынии изолировали 26 человек.

Из-за подозрения на заражение коронавирусом COVID-19 в Румынии 26 человек поместили на карантин.

Об этом сообщает The Romania Journal.

"Ни одного подтвержденного случая коронавируса в Румынии нет. 26 человек находятся на карантине, 2777 наблюдаются дома", - приводит издание официальные данные.

В публикации отмечается, что 18-22 февраля в Румынии находился 71-летний итальянец, у которого после возвращения на родину обнаружили вирус.

В Румынии гость из Италии общался минимум с полусотней людей, и теперь власти пытаются установить всех, с кем он контактировал.

В Институте инфекционных болезней в Бухаресте заявляют, что риск распространения этим итальянцем вируса на территории Румынии, является низким.

Как сообщалось, по последним данным, в мире подтверждено 81 002 случая заражения коронавирусом, 2762 больных умерли, 30 098 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.