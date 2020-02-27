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Австрию плавно "накрывает" волной коронавируса: В Вене подтвердили первый случай заражения

Австрию плавно "накрывает" волной коронавируса: В Вене подтвердили первый случай заражения
13:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Вене зафиксировали первый подтвержденный случай заражения на коронавирус.

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер подтвердил в четверг информацию о новом случае заражения коронавирусом — первым в Вене и третьем в стране, пишет Kronen Zeitung. 

"У нас было два случая заражения. К сожалению, я сейчас получил сообщение от городского советника по вопросам здравоохранения Вены, что у нас был зафиксирован новый подтвержденный случай заражения", — сообщил министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Рудольф Аншобер на заседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

Ранее о первом подтвержденном случае заражения новым коронавирусом в Вене сообщило издание Kronen Zeitung. По его данным, 72-летний мужчина помещен в карантин одной из больниц столицы Австрии. 

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25 февраля первые два случая заражения новым коронавирусом в Австрии были зафиксированы в федеральной земле Тироль у двоих граждан Италии. Пара приехала из итальянской области Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние заразившихся оценивается как стабильное.

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Минздрав, Австрия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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