Трамп назначил координатора по борьбе с коронавирусом

Новости мира:Дональд Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать борьбу против коронавируса.

Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения коронавируса.

"Я решил поручить это Майку Пенсу", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Пенс, в свою очередь, заявил, что "рад возможности поработать в этой сфере". Он пообещал, что будет предоставлять президенту наиболее подходящие опции по дальнейшей борьбе против коронавируса.

Трамп заявил также, что власти США готовы к любым вариантам развития событий с коронавирусом.

"В любой ситуации мы будем готовы", - сказал он, говоря о том, подготовлена ли страна к серьезной вспышке этого вируса.

По мнению Трампа, масштабное распространение коронавируса в стране вовсе не является чем-то неизбежным.

"Мы быстро разрабатываем вакцину", - отметил президент.

В то же время, один из участвующих в пресс-конференции специалист здравоохранения пояснил, что до начала продажи вакцины - остались, в лучшем случае, месяцы.

Обсуждая тему коронавируса, Трамп призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.

"Я был потрясен, когда узнал, что грипп в нашей стране убивает от 25 тыс. до 65 тыс. человек в год", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, посвященной борьбе против активно распространяющегося в мире коронавируса.