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Трамп о коронавирусе: В любой ситуации мы будем готовы

Трамп о коронавирусе: В любой ситуации мы будем готовы
04:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп убежден, что США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом.

Власти США готовы к любым вариантам развития событий с коронавирусом, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"В любой ситуации мы будем готовы", - сказал он в Белом доме, говоря о том, подготовлена ли страна к серьезной вспышке этого вируса.

По мнению Трампа, масштабное распространение коронавируса в стране вовсе не является чем-то неизбежным.

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"Мы быстро разрабатываем вакцину", - отметил президент.

В то же время, один из участвующих в пресс-конференции специалист здравоохранения пояснил, что до начала продажи вакцины - остались, в лучшем случае, месяцы.

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Все по теме:

Вакцина, Эпидемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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